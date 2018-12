In der Partei von Theresa May gibt es mehrere Politiker, die sehr unzufrieden mit der Arbeit von May sind. Sie versuchen May aus ihren Ämtern als Chefin der Partei und der Regierung zu drängen. Deshalb hatten sie dafür gesorgt, dass es eine Abstimmung gab. Politiker ihrer Partei haben am Mittwochabend drüber abgestimmt, ob May ihre Chefin bleibt. Damit möglichst viele für sie stimmen, hat May ihren Gegnern ein Angebot gemacht und ihnen versprochen, dass sie bei der nächsten Wahl nicht mehr antritt. Das heißt, dass sie dann in den nächsten Jahren freiwillig auf die Macht verzichtet. Anscheinend hat das viele überzeugt. Es haben zwar noch überraschend viele Politiker aus ihrer Partei gegen May gestimmt, aber die Mehrheit hat ihr das Vertrauen ausgesprochen. Das heißt, May kann erstmal weiterregieren.