Großer Stromausfall in Südamerika

Am Sonntagmorgen um kurz nach sieben Uhr wunderten sich viele Menschen in den südamerikanischen Ländern Argentinien und Uruguay, dass sie nach dem Aufwachen kein Licht machen konnten. Der Grund: Das Stromnetz war zusammengebrochen und sorgte dafür, dass es in beiden Ländern keinen Strom gab. Auch in einigen Gebieten von Brasilien und Paraguay fiel der Strom aus. Insgesamt hatten etwa 48 Millionen Menschen in Südamerika am Sonntag keinen Strom.