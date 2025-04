Gegen Mittag meldete Spanien, dass das Stromnetz im ganzen Land ausgefallen war: An allen Bahnhöfen blieben die Züge stehen. Flugzeuge konnten nicht starten, es gab kilometerlange Staus auf den Straßen. Erst abends gingen in einigen Städten und Regionen die Lichter wieder an. Etwa um Mitternacht war etwa halb Spanien wieder am Stromnetz. Seit Dienstag ist der Strom in allen betroffenen Orten zurück.