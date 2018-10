Viele sind auf Wohnungssuche. Quelle: dpa

München und Frankfurt am Main sind zurzeit die Städte in Deutschland, in denen Studierende am meisten für ein Zimmer oder eine Wohnung bezahlen müssen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die am Montag veröffentlicht wurde. Zwischen 480 und 600 Euro kostet eine Studentenwohnung in diesen Städten im Durchschnitt. Nicht alle Städte sind so teuer - in Magdeburg etwa finden Studierende schon für etwa 200 Euro eine Wohnung.