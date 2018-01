Die Forscher kamen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass Schulen in Deutschland mehr Geld brauchen, um digitales Lernen zu ermöglichen. Dafür werden zum Beispiel Tablets und Laptops, Internetzugang, WLAN und Computerprogramme benötigt. Digitales Lernen ist wichtig, weil Computer im täglichen Leben und in vielen Berufen eine immer größere Rolle spielen. Deshalb ist es sinnvoll, dass Kinder und Jugendliche schon in der Schule den richtigen Umgang mit Computern, Tablets und digitalen Medien üben. Außerdem können Computer in vielen Fällen das Lernen erleichtern - zum Beispiel mithilfe spezieller Lernprogramme.