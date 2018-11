Keinen Urlaub, kein Kino und keine neuen Klamotten - klingt hart? Für jedes fünfte Kind in Deutschland ist das Alltag, weil es in einer armen Familie lebt. Das haben Forscher herausgefunden. Eine Familie in Deutschland gilt als arm, wenn sie deutlich weniger Geld zur Verfügung hat als die meisten anderen Familien in Deutschland. Arm zu sein heißt in Deutschland normalerweise also nicht, zu wenig zu Essen oder kein Dach über dem Kopf zu haben. Trotzdem müssen Kinder aus armen Familie auf vieles verzichten, was für andere Kinder selbstverständlich ist.