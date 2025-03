Mega nervig: Phubbing

Das war bei mir auch schon bei zwei von meinen Freundinnen so die eine hat halt immer wenn sie eine Nachricht bekommen hat sofort geantwortet aber das war jetzt auch nicht so viel weil die meistens halt von der Mutter waren und sie halt gefragt hat wann sie nach Hause kommt und so aber halt auch manchmal von ihrer anderen Freundin und bei meiner anderen Freundin war das so die hat die ganze Zeit nur irgend so ein Spiel am Handy gespielt als wir uns verabredet haben das war richtig doof