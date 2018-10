Immer mehr Kinder in Deutschland lernen ein Instrument. Quelle: dpa

Forscher haben herausgefunden, dass immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland ein Instrument spielen oder zum Beispiel im Chor singen. Aber: Kinder, deren Eltern wenig Geld verdienen, spielen seltener ein Instrument. Sie kommen oft nur im Musikunterricht in der Schule mit Musikinstrumenten in Kontakt. Wer Eltern hat, die mehr Geld verdienen, nimmt häufiger nachmittags an bezahltem Musikunterricht teil und lernt, ein Instrument zu spielen.