Insgesamt ist einiges besser geworden in Deutschland, stellen die Experten fest. Es gibt mehr Ganztagsschulen, in denen Schüler auch nachmittags Hilfe beim Lernen bekommen. Außerdem werden schwächere Schüler häufiger mit stärkeren Schülern gemeinsam unterrichtet. Das sorgt dafür, dass alle dieselben Möglichkeiten haben. Und mehr Kinder bekommen frühe Bildung in Kindergärten. So haben auch ärmere Kinder oder Kinder von Einwanderern mittlerweile bessere Chancen, eine gute Ausbildung zu bekommen, als noch vor ein paar Jahren.