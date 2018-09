Die, denen so etwas passiert ist, trauen sich oft nicht, darüber zu reden, weil sie sich schämen. So ist das wohl auch über viele Jahre in der katholischen Kirche passiert. Kinder und Jugendliche wurden zum Beispiel von einem Pfarrer oder einem Priester sexuell missbraucht. Am Dienstag wurde eine Studie darüber vorgestellt. Darin wurde untersucht, wie viele Fälle von sexuellem Missbrauch es in der katholischen Kirche gab.