Etwa 2,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland - das sind etwa 100.000 - sind süchtig nach sozialen Medien. Wer unter einer solchen Sucht leidet, denkt ständig an das, was sich in den sozialen Medien tut und kann sich kaum noch auf etwas anderes richtig konzentrieren. Manchmal werden deshalb auch die Noten in der Schule schlechter. Viele verlieren auch die Lust an ihren Hobbys. Wenn Handy oder Tablet nicht greifbar sind, führt das zu Nervosität und Gereiztheit. Manchmal schlafen Betroffene sogar schlecht, weil sie auch nachts ständig ihre Geräte checken, wenn es piepst oder plingt. Das alles führt oft auch zu Ärger mit den Eltern, also zu weiterem Stress.