Folgen von Umweltverschmutzung

In Indien leiden viele Menschen unter der verschmutzten Luft. Quelle: dpa

Vor allem seien davon ärmere Länder betroffen. Am schlimmsten sollen die Menschen in Indien, Pakistan, China oder Bangladesh an Umweltverschmutzung leiden. Einer der Gründe: Damit es den Ländern wirtschaftlich besser geht, werden Firmen seit Jahren gefördert. Egal, ob sie umweltfreundlich arbeiten oder nicht. In diesen Firmen wird dann zum Beispiel auch veraltete Technik eingesetzt, die man in anderen Ländern gar nicht mehr benutzen darf. All das schadet dann letztlich der Umwelt.