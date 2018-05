"Stunde der Gartenvögel" heißt die Aktion des Naturschutzbundes (NABU), die in diesem Jahr bereits zum 14. Mal stattfindet - diesmal von Vatertag bis Muttertag. In ganz Deutschland zählen Menschen eine Stunde lang die Vögel in Gärten, Parks oder an anderen Stellen. Der NABU möchte damit herausfinden, wie viele Vögel es von welchen Vogelarten in Deutschland gibt. Je mehr die Experten darüber wissen, desto besser können sie die Tiere schützen. Setzt euch in euren Garten, auf den Balkon oder in einen Park und zählt mit!