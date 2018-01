Je mehr die Experten über die Vögel in Deutschland wissen, desto besser können sie die Tiere schützen. Herausgefunden haben die Experten vom NABU, dass es wieder mehr Wintervögel in Deutschland gibt als im vergangenen Winter. Der Grund: Es ist diesen Winter nicht so kalt und die Vögel finden viel Nahrung. Am häufigsten haben die Menschen während der Aktion übrigens den Haussperling - den die meisten Menschen als Spatz kennen - gezählt. Auch oft gesehen wurden die Kohl- und die Blaumeise.