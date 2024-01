Nach welchen Vögeln soll also Ausschau gehalten werden? Im Mittelpunkt dieser Aktion stehen die Wintervögel in Deutschland, also solche Arten, die auch den Winter in Deutschland verbringen, anstatt in den Süden zu fliegen. Einige von ihnen kennt ihr vielleicht schon, zum Beispiel Rotkehlchen, Spatzen, Finken oder Meisen. Doch es gibt noch viele andere Arten, die auch beobachtet werden sollen.



Bildquelle: ZDF