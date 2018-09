"Fabienne" - so der Name des Sturms - sorgte vor allem im Süden und in der Mitte Deutschlands teilweise für Chaos. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken, Flüge mussten gestrichen werden, an manchen Orten deckte der Sturm sogar Dächer ab. Eine Frau starb durch einen umstürzenden Baum. Helfer waren in den betroffenen Gebieten im Dauereinsatz.