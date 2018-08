Die Feuerwehr rettete mehr als hundert Kinder von dem Campingplatz in Südfrankreich.

Nicht nur in Deutschland sorgte der Sturm für Chaos. In Südfrankreich überschwemmten starke Regenfälle ein Ferien-Zeltlager. Mehr als hundert Kinder mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Campingplatz lag in der Nähe eines Flusses, der sich durch den Regen in einen reißenden Strom verwandelte. Das ging so schnell, dass den Menschen nichts anderes übrig blieb, als schnell davon zu rennen. Ein erwachsener Betreuer wird allerdings noch vermisst. Um ihn zu finden, setzt die Polizei nun einen Rettungshubschrauber ein. Außerdem ermittelt die Polizei wohl gegen zwei Verantwortliche. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, den Campingplatz unerlaubt direkt an dem Fluss gebaut zu haben.