Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum Stürme ausgerechnet Herwart, Xavier, Axel oder Ela heißen? Seit 1954 werden die Stürme in Deutschland vom Meteorologischen Institut der Freien Universität in Berlin benannt. In einem Meteorologischen Institut beschäftigt man sich vor allem mit dem Wetter. In Jahren mit ungeraden Jahreszahlen, also auch 2017, bekommen Tiefdruckgebiete wie Herwart männliche Vornamen. Hochdruckgebiete bekommen einen Frauen-Vornamen. Im nächsten Jahr ist es dann genau andersherum. Seit dem Jahr 2002 kann man "Wetterpate" werden. Das bedeutet, dass man gegen Geld ein Wetterereignis nach sich benennen lassen kann. So kann man dafür sorgen, dass zum Beispiel ein zukünftiger Sturm den eigenen Namen trägt.