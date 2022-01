Es gab mehrere Verletzte bei Unfällen wegen des Sturms. Ein Mann in Bremen wurde schwer verletzt, weil ein Baum in einem Park umgefallen ist. Ein Mensch fuhr mit einem Motorrad gegen einen umgestürzten Baum in Mecklenburg-Vorpommern und wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein Mann in Beelitz in Brandenburg ist gestorben.