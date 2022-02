Tatsächlich handelt es sich um zwei Stürme, die dicht aufeinander folgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für Mittwochabend bis Donnerstagabend eine Unwetterwarnung hauptsächlich für die nördliche Hälfte des Landes heraus. Der Sturm soll von Norden her über Deutschland ziehen bis in den Südosten und am Donnerstagnachmittag nachlassen. Dicht darauf soll laut den Vorhersagen aber ein neuer Sturm kommen - etwa am Freitagmittag ebenfalls von Norden her.