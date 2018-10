In Deutschland ist bisher noch nichts von Verletzten bekannt. Doch der Sturm traf auch andere Länder in Europa. In Frankreich ist ein Mensch gestorben, er wurde von einem umstürzenden Baum getroffen. Mindestens 15 weitere Menschen in Frankeich wurden verletzt. Der Flughafen Straßburg und der Flughafen in der Schweizer Stadt Basel blieben geschlossen. In Großbritannien und Irland fiel an vielen Orten der Strom aus.

Feuerwehr, Polizei und andere Einsatzkräfte sind in Deutschland seit Mittwoch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Außerdem haben sie mit kleineren Überschwemmungen zu kämpfen. Der viele Regen brachte an einigen Stellen Flüsse dazu, über die Ufer zu treten.