Auf der ganzen Welt werden Corona-Impfstoffe gesucht und getestet.

Etwa 150 mögliche Impfstoffe werden gerade weltweit getestet, auch in Deutschland. Dabei gibt es verschiedene Schritte. Zuerst schauen die Forscher: Welche Bestandteile des Virus machen den Abwehrkräften des Menschen zu schaffen? Dann kommen Tests im Labor. Dabei kann der Stoff auch an Tieren getestet werden. Verläuft all das gut, wird der Stoff an Menschen getestet. Diese melden sich freiwillig dafür. Erst danach entscheiden Fachleute, ob ein Impfstoff erlaubt wird.