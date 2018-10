Gestern Nacht haben Politiker der Parteien CDU/CSU und SPD stundenlang zusammengesessen um zu diskutieren. Dabei ging es auch um Autos, genauer gesagt um Diesel, also Autos die mit einem Diesel-Motor fahren. Die stoßen Abgase aus, die schädliche Stoffe enthalten. Das ist vor allem in Städten, wo viele Autos fahren, ein Problem. Dort wurde bei Kontrollen festgestellt, dass die Luft tatsächlich stark verschmutzt ist. Umweltschützer hatten deshalb vor Gericht erkämpft, dass bestimmte Diesel-Autos in einigen Städten nicht mehr fahren dürfen.