Doch die Ungerechtigkeiten zwischen Schwarzen und Weißen sind bis heute nicht beseitigt. Noch immer leben vor allem schwarze Südafrikaner in Armut, viele haben keine Arbeit. Viele wohnen in "Townships", das sind Wohngegenden für Schwarze, die während der Zeit der Apartheid eingerichtet wurden. Viele Weiße sind dagegen reicher und wohnen in schöneren Wohngegenden.