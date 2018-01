Bis 1948 waren Nord- und Südkorea noch ein Land. Dann wurde es aber geteilt: in Nordkorea und in Südkorea. Obwohl sie früher mal zusammengehörten, sind die beiden Länder heute verfeindet. Südkorea ist sehr modern und hat gute Beziehungen zu vielen anderen Ländern. Mit diesen kann Südkorea dann Handel treiben, zum Beispiel mit den Autos und Elektronikartikeln, die in Südkorea gebaut werden.