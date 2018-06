Eines ist bei vielen Neuheiten auf der Süßwarenmesse gleich: in den Produkten steckt viel Zucker. Den meisten Menschen schmeckt das gut. Allerdings warnen Experten davor, dass zu viel Zucker auch schädlich sein kann. Was mit dem Zucker, den wir essen, im Körper passiert, erklärt euch logo! an dem ausgedachten Beispiel von Ole.