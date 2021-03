Stellt euch vor ihr sitzt mit euren Eltern im Auto und kommt auf der Autobahn in einen Stau. Der Grund: Auf der Straße ist ein Unfall passiert und kein Auto kommt daran vorbei und jetzt müssen alle warten, bis die Straße wieder frei ist. Genau das ist am Dienstag in einem großen Schiffskanal in Ägypten passiert. Nur nicht mit einem Auto, sondern einem großen Schiff.