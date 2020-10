Supercup und Superspieler

Doch damit nicht genug, der FC Bayern München steckt gerade mitten in einer Glückssträhne. Denn einer seiner Spieler, Robert Lewandowski, ist Fußballer des Jahres: Nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Der Stürmer schoss beim Supercup zwar keins der drei Tore, lieferte im kompletten Jahr allerdings immer Bestleistungen ab. Lewandowski ist 32 Jahre alt, kommt aus Polen und spielte früher übrigens auch schon mal für Borussia Dortmund - also genau den Verein, den er jetzt im Trikot der Bayern besiegt hat. Das Lob gibt der Star-Stürmer direkt an seine Mannschaft weiter: