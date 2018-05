Im Norden fließt der große Fluss Euphrat. Aus ihm bedienen sich vor allem die Bauern, um ihre Felder zu bewässern. Wegen des Euphrats gibt es viel Streit mit den Nachbarländern. Denn der Euphrat kommt von der Türkei nach Syrien. Die Türken haben große Staudämme gebaut. Mit deren Hilfe zweigen sie riesige Mengen an Euphrat-Wasser ab. So kommt weniger Wasser in Syrien an. Und für den Irak, in den der Euphrat weiter fließt, bleibt fast nichts übrig.