In Teilen des Landes Syrien herrscht gerade ein ziemlich strenger Winter. Es ist sehr viel Schnee gefallen und es ist sehr kalt. Für viele Menschen dort ist das ein großes Problem - besonders für viele Geflüchtete. Im Norden Syriens leben viele Menschen in Flüchtlingslagern, weil sie aus ihrer eigentlichen Heimat in Syrien geflohen sind. Nur wenige leben in richtigen Häusern. Meist wohnen sie in Zelten, die kaum Schutz vor Schnee und Kälte bieten.