Den Menschen in Syrien ging es viele Jahre lang sehr schlecht, viele leben in Armut. Lange Zeit gab es in dem Land Kämpfe zwischen den Anhängern des Herrschers Baschar al-Assad und seinen Gegnern, den sogenannten Rebellen. Anfang Dezember 2024 wurde Assad aber von den Rebellen aus dem Amt gejagt.



In dem Video oben seht ihr, wie die Lage in Syrien ist und wie alles anfing.

So ist die Lage in Syrien