Die verschiedenen Gruppen in Syrien sind so zerstritten, dass sie kaum miteinander reden wollen. Jetzt haben sich einige darauf geeinigt, gemeinsam mit den Vereinten Nationen über die Zukunft des Landes zu sprechen. Sie wollen eine neue Verfassung erarbeiten, also neue Regeln und Gesetze entwerfen, die in Zukunft in Syrien gelten sollen.