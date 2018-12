Die Menschen aus Syrien konnten sich im Libanon vor der Gewalt in ihrer Heimat in Sicherheit bringen. Aber auch in den Flüchtlingscamps im Libanon gibt es große Probleme. Die Menschen, die in den Camps leben, haben nicht genug Geld zum Leben. Viele Kinder gehen arbeiten, um ihren Familien zu helfen. Sie gehen deshalb nicht zur Schule und haben eine ungewissen Zukunft. In den Camps leben die Geflüchteten meist in Zelten oder Hütten und haben kaum genug zu Essen und zu Trinken. Im Winter ist die Situation besonders schwierig: Es kann sehr kalt werden und es fehlt an warmer Kleidung und Decken. Hilfsorganisationen versuchen zu helfen und die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen.