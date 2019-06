Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei

Um sich vor den Kämpfen in Sicherheit zu bringen, sind viele Menschen geflohen. Viele von ihnen sind nun in Flüchtlingslagern an der Grenze zur Türkei. Doch die Lager sind überfüllt und den Menschen geht es dort schlecht.



Deshalb wollen viele Menschen nicht in den Lagern bleiben, sondern weiter in die Türkei. Einige wollen von dort aus auch weiter in andere, sichere Länder reisen. Aber die Türkei hat die Grenzen geschlossen und lässt die Flüchtlinge nicht ins Land.