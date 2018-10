In Deutschland gibt es fast 10.000 Bibliotheken. 2.000 davon kann jeder nutzen, wenn er möchte. Andere sind nur für eine bestimmte Gruppe zugänglich, zum Beispiel für Wissenschaftler, Studenten oder Politiker. Etwa jeder zehnte Einwohner Deutschlands hat im vergangenen Jahr eine Bibliothek besucht. Am Tag der Bibliotheken wird der Preis für die "Bibliothek des Jahres" verliehen. In diesem Jahr hat die "Stadtbücherei Frankfurt am Main" den Preis bekommen. logo! hat sie besucht. Im verlinkten Video könnt ihr euch anschauen, was in modernen Bibliotheken alles angeboten wird.