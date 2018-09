In solchen Ländern sind die Menschen nicht frei. Sie müssen einem Herrscher und seinen Leuten gehorchen und dürfen ihre Meinung nicht frei sagen. Wenn sie es trotzdem tun, kann es passieren, dass sie verfolgt, ins Gefängnis gesteckt oder sogar getötet werden. Manchmal trauen sie sich trotzdem, sich zu wehren und gegen die Regierung zu demonstrieren. Oft haben sie damit aber nur wenig Erfolg. Andere Länder sind zwar demokratisch, doch halten sich manche Politiker nicht an die Regeln der Demokratie. Sie überlegen nicht mehr, was für die Bürger am besten wäre, sondern suchen nur ihre eigenen Vorteile.