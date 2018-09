Der Tag soll auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen fördern, die sich für Gehörlose einsetzen. Organisationen wie der Deutsche Gehörlosen-Bund machen sich zum Beispiel für die Rechte gehörloser Menschen stark. Hier in Deutschland haben sie für die Gehörlosen schon viel erreicht.



Schwieriger ist die Situation zum Teil in anderen Ländern, vor allem für ärmere Menschen. Im Video stellen wir euch ein Projekt in Südafrika vor, in dem sich Ärzte um betroffene Kinder kümmern.