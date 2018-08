Da sind zum Beispiel die Eskimos - oder richtig genannt: Inuit. Sie leben in arktischen Gebieten. Oder die rund 600 Indianerstämme in Nordamerika. Die Aborigines in Australien gehören ebenfalls zu den indigenen Völkern. Auch in Europa gibt es noch Volksgruppen, die zu den indigenen Völkern gehören, zum Beispiel die Sorben oder auch die Sinti und Roma.