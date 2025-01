Den gibt es noch gar nicht so lange! Vor genau 16 Jahren, am 21. Januar 2009, beschlossen vier Schüler eines Gymnasiums in der österreichischen Stadt Graz, dass sie sich zusammen mit ihrer gesamten Klasse ein besonderes Fastnachtskostüm anziehen - sie kamen alle in Jogginghose. Im folgenden Jahr wollten sie das wiederholen, jedoch fiel da die Fastnachtszeit in die Ferien. Also beschlossen sie, einen eigenen Tag der Jogginghose zu gründen - und das hat sich durchgesetzt.