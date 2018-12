So sah es aus, als die Menschenrechte 1948 vorgelesen wurden.

Quelle: dpa

Am 10. Dezember 1948 wurden die Menschenrechte in Paris öffentlich vorgelesen und von der UNO beschlossen. 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Verbrechen wie in diesem Krieg sollten sich nie mehr wiederholen. Deshalb wollte die UNO festlegen, welche Rechte jeder Mensch auf der Welt hat. Bis heute haben mehr als 150 Länder die Erklärung unterschrieben. Jedes Jahr am 10. Dezember soll daran erinnert werden, wie wichtig es ist, dass alle Menschen auf der Welt Menschenrechte haben und wie wichtig es ist, dass sich auch alle daran halten.