In Deutschland werden viele verschiedene Sprachen gesprochen. Quelle: colourbox

Auch in Deutschland sprechen viele Menschen nicht nur Deutsch. Manche Familien haben Sprachen aus anderen Ländern mitgebracht. Es gibt aber auch Sprachen, die nur in bestimmten Regionen Deutschlands gesprochen werden, Sorbisch zum Beispiel oder Saterfriesisch.



Wir haben euch vergangene Woche gefragt, was eure Muttersprache ist und euch gebeten, ein Video zu schicken, und zwar mit folgendem Satz: