Am Tag der offenen Tür kann man sich dort umgucken, wo die Berliner Politiker arbeiten. Dass man in diese Gebäude reingehen darf, ist etwas Besonderes. Normalerweise dürfen die Menschen, die dort nicht arbeiten, diese Gebäude nicht einfach so betreten. Das Motto des Tages der offenen Tür lautet "Hallo Politik". Bürgerinnen und Bürger können dort Politiker treffen und mit ihnen über wichtige Themen sprechen und diskutieren. Sie können Führungen durch die Gebäude machen, in denen die Politiker arbeiten.