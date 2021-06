Wenn ihr eine Grippe habt oder euch den Fuß verstaucht habt, geht ihr zum Arzt. Der gibt euch Medikamente oder legt euch einen Verband an. Nach ein paar Tagen geht es euch wieder besser. Vielen anderen kranken Menschen kann nicht so leicht geholfen werden. In Deutschland sind mehr als 9.000 Menschen so krank, dass ihnen nur eine Organspende helfen kann.