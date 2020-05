Jedes Jahr am 12. Mai ist Tag der Pflege. An diesem Tag soll daran erinnert werden, wie wichtig die Arbeit von Pflegerinnen und Pflegern, zum Beispiel im Krankenhaus oder in Seniorenwohnheimen, ist. In diesem Jahr wird besonders viel über die Arbeit von Pflegekräften gesprochen. Denn in Corona-Zeiten werden sie immer wieder als Heldinnen und Helden gefeiert.