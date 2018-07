Schokofans aufgepasst! Jedes Jahr am 7. Juli ist Tag der Schokolade. Angeblich haben französische Chocolatiers den Schokoladenfesttag bereits im Jahr 1995 zum ersten Mal veranstaltet, um damit an den 7. Juli 1550 zu erinnern - da wurde Schokolade in Europa eingeführt. Grund genug, den Tag der Schokolade zu feiern!