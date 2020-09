Trotzdem werden am Warntag soziale Medien, Fernsehen und Radios in den Probealarm eingespannt - immerhin sind auch sie wichtige Warnsysteme der heutigen Zeit. Es gibt auch extra Warn-Apps, die man sich aufs Handy laden kann. Die Bekannteste heißt NINA: Die Buchstaben sind eine Abkürzung für den komplizierten Begriff "Notfall-Informations- und Nachrichten-App". Sobald die App auf dem Handy ist, fängt sie bei Katastrophenalarm laut an zu piepen - so wie auch morgen um elf Uhr.