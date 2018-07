Abholzung im Tropenwald Quelle: reuters

Viele Bäume werden zum Beispiel gefällt, um daraus Häuser oder Möbel zu bauen. Außerdem werden riesige Waldflächen abgebrannt, um Platz für große Rinderweiden oder Felder zu schaffen. Jedes Jahr wird durch diese Brandrodung eine riesige Fläche des Tropenwaldes zerstört.



Die Zerstörung der Tropenwälder ist so schlimm, weil diese Wälder eine wichtige Aufgabe haben: Sie reinigen die Luft. Die Bäume im Tropenwald stellen Sauerstoff her und geben ihn an die Luft ab. Gleichzeitig verbrauchen sie das Gas Kohlendioxid. Das ist in unserer Luft enthalten. Zu viel Kohlendioxid (CO2) ist schädlich für die Umwelt und auch für Menschen.