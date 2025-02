Der Regenwurm - der beste Gärtner ever?

So ein Regenwurm lebt ein traumhaftes Leben: Eigentlich macht er nämlich den ganzen Tag lang nix außer Futtern. Nur eben keine Pizza, sondern das, was halt so im und auf dem Erdboden ist: Pflanzenreste, runtergefallene Blätter, Bakterien. Lecker! Das, was dann beim Regenwurm hinten rauskommt, ist ein super Dünger und hilft Pflanzen beim Wachsen.