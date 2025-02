Was ist eigentlich ein Schachtelsatz

Was ein Schachtelsatz ist

Ein Schachtelsatz, der, während er sich immer weiter in Nebensätze verschachtelt, wobei jeder Nebensatz immer wieder neue Infos bringt, die es schwieriger machen, den eigentlichen Hauptsatz zu verstehen, besonders dann, wenn der Satz auch noch lang ist, sodass ihr, die ihr vielleicht schon direkt am Anfang nix mehr kapiert habt, den Satz einfach noch mal von vorne lesen müsst, um irgendwas zu verstehen, cool sein kann, um komplizierte Gedanken in einem einzigen Satz unterzubringen, obwohl das, vor allem wenn Schachtelsätze niemals enden, dazu führen kann, dass niemand den Text, der ja eigentlich wichtige Infos enthält, mehr verstehen kann.

Und noch mal in verständlich

Okay, verstanden? Ganz ehrlich: Wir haben nicht mal selbst ganz verstanden, was wir da geschrieben haben. Also, noch mal in kurz: Schachtelsätze heißen in der Fachsprache Hypotaxen. Sie bestehen aus mehreren Haupt- und Nebensätzen. Dadurch sind sie oft sehr lang, kompliziert und schwierig zu verstehen. Wir bleiben also lieber bei einfacheren Sätzen.