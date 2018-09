Warum der Tag an diesem Datum gefeiert wird, ist nicht ganz klar. Viele sagen jedoch, dass er auf den berühmten Architekten Louis Sullivan zurückgeht, der an diesem Tag geboren wurde. Er gilt als einer der wichtigsten Architekten seiner Zeit und einer der ersten, der moderne Hochhäuser gebaut hat. Seit einigen Jahren gibt es für Hochhäuser nicht nur einen eigenen Tag, sondern auch einen Preis: Alle zwei Jahre wird der "Internationale Hochhauspreis" an Wolkenkratzer verliehen, die zum Beispiel besonders umweltfreundlich oder modern sind.